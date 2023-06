Taylor Swift dice no a Meghan Markle, il rifiuto stupisce i fan: «Sono impegnata...»

di Redazione web

Meghan Markle è stata di recente "licenziata" da Spotify insieme al marito, il principe Harry, perché il loro podcast, Archetypes, non è andato bene ed è stato cancellato prima della seconda stagione. Il dirigente di Spotify ha confessato che i principi del Sussex non avrebbero portato abbastanza contenuti ed interviste per il format.

Eppure, da quello che è stato rivelato, Meghan Markle si è impegnata molto per cercare volti importanti da intervistare. Tra questi, però, c'è anche chi le ha rifilato «un secco no».

La duchessa di Sussex, secondo alcuni fonti del Wall Street Journal, avrebbe scritto personalmente una lettera a Taylor Swift in cui le chiedeva di partecipare al suo podcast.

Taylor Swift negli ultimi mesi sta vivendo un vita molto movimentata, spostandosi ogni giorno in una città diversa per il suo "The Eras Tour", il suo ultimo tour mondiale negli stadi che si appresta a diventare il tour con maggiore incasso degli ultimi anni.

