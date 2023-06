Harry e Meghan Markle, la rabbia del dirigente del podcast Spotify: «Fo**uti truffatori»

di Redazione Web

Bill Simmons, il dirigente del podcast di Spotify ha definito il principe Harry e Meghan Markle «fo**uti truffatori» poiché hanno prodotto solo una serie del podcast di tredici episodi e poi si sono allontanati dal progetto. La fine dell'accordo da 20milioni di dollari della coppia è stata annunciata nei giorni scorsi, tre anni dopo la firma del progetto.

Spotify e la società di produzione audio dei Sussex, Archewell Audio, hanno rilasciato una dichiarazione del principe Harry e di Meghan Markle. Ma andiamo a vedere cosa hanno detto e cosa è successo nel dettaglio.

Cosa è successo

«Il principe Harry e Meghan Markle hanno concordato reciprocamente di allontanarsi dal progetto e sono orgogliosi della serie che abbiamo realizzato insieme», è la dichiarazione rilasciata da Archewell Audio. A riportare la notizia è il Daily Mail.

Ma la rabbia di Bill Simmons, di Head of Podcast Innovation and Monetization di Spotify, è stata forte.

Nel podcast, Simmons ha anche sottolineato che potrebbe, a un certo punto, descrivere una chiamata Zoom che ha avuto con Harry, in cui apparentemente hanno cercato di fare un brainstorming di idee per i podcast. Infatti, ha aggiunto: «Dovrei ubriacarmi una notte e raccontare la storia della videochiamata con Zoom che ho avuto insieme a Harry per cercare di aiutarlo nella struttura e nell'idea di un podcast. È una delle mie storie migliori».

