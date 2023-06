«Harry e Meghan stanno per divorziare»: il clamoroso gossip infiamma la Casa Reale

di Redazione Web

Il principe Harry e Meghan Markle: sempre loro al centro della scena. E dopo lo sfiorato incidente d'auto a New York, quasi una catastrofe per i diretti interessati, completamente diverso per la polizia e i testimoni, nelle ultime ore la stampa britannica rincara la dose e torna a vociferare di un divorzio imminente tra i due.

Questa volta a fare clamore è la notizia che il principe Harry starebbe comprando una casa a Londra, senza consultare la moglie Meghan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Harry e Meghan: il divorzio

A dare delle informazioni più dettagliate in merito alla questione è stata l'esperta della Royal Family, Jennie Bond, intervistata dalla rivista Ok! Magazine: «Il divorzio tra Harry e Meghan è solo questione di tempo, se non di giorni - ha sottolineato Jennie Bond -. Le voci di una possibile crisi, quindi, troverebbero conferma in ulteriori dichiarazioni in merito ad un possibile ritorno da parte del principe. Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia».

La giornalista, poi, ha aggiunto una sua considerazione rispetto alla possibilità che la famiglia reale si ricompatti e ritorni all'assetto originario: «Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 16:45

