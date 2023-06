Harry è ora 'libero dalle catene' della Royal Family, Meghan lo sostiene nelle sue lotte e convinzioni

Secondo un amico stretto che parlato con il Sunday Times, Harry sarebbe finalmente "libero dalle catene del passato". Dopo essersi dimesso come membro anziano della Royal Family, il principe ha iniziato a esprimere apertamente le sue opinioni sulla Gran Bretagna e sui suoi rapporti con i parenti reali.

Harry libero dalle catene

Tutti sanno bene come Harry abbia criticato la stampa britannica e il suo approccio è in netta contrapposizione con la tradizione di non lamentarsi mai adottata per tutta la vita da sua nonna, la regina Elisabetta II. Nonostante tutto, però, Harry ha espresso il desiderio di ristabilire un rapporto stretto con suo padre, re Carlo III, e suo fratello maggiore, il principe William.

