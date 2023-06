La Regina Camilla infrange il protocollo reale: il saluto all'attrice Judi Dench è molto più importante

di Redazione web

La Regina Camilla, insieme a suo marito Re Carlo III, è stata incoronata solamente il mese scorso, ovvero il 6 maggio, e da quel momento in poi, il suo status all'interno della Royal Family è decisamente cambiato, così come le sue responsabilità reali. Responsabilità che riguardano anche il tanto osservato protocollo che, già, doveva essere rispettato prima dell'incoronazione, figuriamoci adesso! Camilla, però, è una donna che possiede moltissimi amici all'interno del mondo dello spettacolo e con loro si risparmia certe usanze che, invece, dovrebbe osservare. Così è successo con l'amica Judi Dench.

Harry e Meghan, svelato il regalo di Archie per il suo (quarto) compleanno: «È rossa con le rotelline...»

Harry, il dolce gesto in aereo: cosa ha fatto durante il volo da Londra a Los Angeles

Il saluto a Judi Dench

Nei giorni scorsi, in Inghilterra, ha avuto luogo il The Queen's Reading Room all'Hampton Court Palace, un festival letterario al quale partecipano anche i reali e varie personalità inglesi di spicco. Alla cerimonia c'erano, quindi, Carlo e Camilla e numerosi altri ospiti, quali stelle del cinema come, ad esempio, Judi Dench. L'attrice e la regina sono molto amiche, tanto che, alcuni anni fa, sono state immortalate a prendere un gelato insieme all'Isola di Wight. Proprio per rispetto al loro legame profondo, non appena Camilla ha notato che tra gli ospiti da salutare c'era anche l'attrice di 007, non ha badato a convenevoli e l'ha, quindi, salutata con un bacio sulla guancia e così ha fatto a sua volta Judi.

Il protocollo reale, però, prevedrebbe che l'ospite si inchini al sovrano: se si tratta di una donna, ecco che l'inchino dovrebbe essere piccolo ma completo (quindi piegando le gambe), se si tratta di un uomo, basta che quest'ultimo chini il capo.

La Regina Camilla e i sudditi

La Regina Camilla è molto apprezzata dai sudditi inglesi che, nel tempo e negli anni, hanno imparato ad apprezzarla e a rispettarla, senza più colpevolizzarla di essere stata l'amante di Carlo durante tutta la durata del suo matrimonio con Lady Diana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA