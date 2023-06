Harry e Meghan, svelato il regalo di Archie per il suo (quarto) compleanno: «E' rossa con le rotelline...»

di Redazione web

Harry e Meghan, lo scorso 6 maggio, hanno festeggiato il quarto compleanno del loro primo bambino Archie che ha compiuto quattro anni. Proprio nello stesso giorno, il principe ha presenziato all'incoronazione di Re Carlo III in Inghilterra, anche se, al termine della cerimonia religiosa è "scappato" verso l'aeroporto e ha preso un volo per Los Angeles: non si sarebbe mai perso il compleanno del figlio. Solo recentemente è stato svelato ciò che Harry e Meghan hanno regalato al piccolo.

Harry, il dolce gesto in aereo: cosa ha fatto durante il volo da Londra a Los Angeles

Kate Middleton, «l'azienda di famiglia ha lasciato 3 milioni di euro di debiti». Imbarazzo per la principessa

Il regalo di compleanno di Archie

Il piccolo Archie è nato il 6 maggio 2019 e il giorno del suo quarto compleanno, in Inghilterra, si incoronava Re Carlo III, ovvero suo nonno paterno. Proprio per questo, per metà giornata, il piccolo ha festeggiato con mamma Meghan e la sorellina Lilibet Diana, poi, più tardi è arrivato anche papà Harry, di ritorno dalla cerimonia che si era svolta all'Abbazia di Westminster. Inzialmente, non era stato reso noto che cosa avesse ricevuto il principino come regalo ma, ora, si sa: una bicicletta rossa con le rotelline. Il piccolo mezzo arriva dal negozio Mad Dogs & Englishmen Bike di Montecito. La proprietaria Jennifer Blevins ha raccontato a People che il suo compagno ha voluto consegnare personalmente la bicicletta al piccolo Archie, entusiasta della sorpresa.

Harry, Meghan e la stampa

Forse, Harry e Meghan hanno voluto mantenere così tanto riserbo sul giorno del compleanno di Archie perché, ultimamente, sono stati spesso presi di mira dalla stampa britannica e non. Proprio per questo motivo, si vocifera che entrambi vogliano impegnarsi su progetti lavorativi che permettano loro di essere meno esposti a eventuali gossip.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA