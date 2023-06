Kate Middleton, «l'azienda di famiglia ha lasciato 3 milioni di euro di debiti». Imbarazzo per la principessa

di Redazione web

Kate Middleton è uno dei membri della Royal Family che i sudditi apprezzano di più: classe, eleganza, stile e compostezza, insomma, una vera e propria principessa. La moglie di William appare perfetta in ogni circostanza e, quindi, è proprio per questo che nelle ultime ore si trova ad affrontare una situazione di grande imbarazzo. Situazione che non la riguarda direttamente ma che tocca la sua famiglia: l'azienda dei suoi genitori avrebbe milioni di debiti da saldare.

Carol e Michael Middleton, genitori di Kate, posseggono una società: la Party Pieces che è un'azienda produttrice di decorazioni per feste o avvenimenti da ricordare. La coppia ha venduto tutte le azioni perché l'attività era a un passo dal fallimento e, anche se, la stampa inglese ha mantenuto molto riserbo sulla questione, in realtà, gli esperti di analisi di mercato hanno studiato la situazione. Gli addetti ai lavori si sono accorti che Party Pieces è stata ceduta lasciando dietro di sé un debito che ammonta a 2,6 milioni di sterline, circa 3 milioni di euro. Questo (non) piccolo particolare potrebbe mettere in imbarazzo Kate Middleton che riveste un ruolo molto importante all'interno della Famiglia Reale.

La crisi dell'azienda

Party Pieces è stata fondata nel 1987 quando Kate Middleton era solamente una bambina. Dopo anni di lavoro che ha fruttato molto alla famiglia inglese, ecco che, con l'arrivo della pandemia, gli introiti hanno cominciato a scendere fino a spingere i genitori di Kate a vendere la loro attività.

