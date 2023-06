William e Kate sorprendono i sudditi: il gesto generoso che ha commosso tutti

di Redazione web

William e Kate hanno dimostrato ancora una volta la loro generosità e attenzione per i loro sudditi. L'ultimo gesto, infatti, ha fatto molto parlare e i sudditi si sono congratulati con il principe e la principessa del Galles per essere accorsi immediatamente in aiuto della popolazione quando ne ha avuto più bisogno.

Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo e perché William e Kate hanno riscosso così tanto successo.

William e Kate, timori a corte: un divorzio preoccupa Re Carlo (e la successione al trono)

William e Kate, la prima casa era in affitto a 900euro al mese. Ma la principessa aveva qualcosa da ridire

Il gesto generoso

Il principe William e la principessa Kate hanno sorpreso i loro sudditi con un gesto molto generoso.

Qualche giorno fa il banco alimentare della chiesa di St. Thomas a Swansea, una città del Galles visitata dai reali a settembre 2021, è stato protagonista di un furto molto importante. Tutto il cibo che sarebbe dovuto andare in beneficenza per i poveri è stato rubato, lasciando il reverendo Steven Bunting senza parole.

Il principe e la principessa sono intervenuti immediatamente per ricomprare tutti gli alimenti rubati e offrire loro maggior sostegno.

Il reverendo e il popolo del Galles è rimasto molto colpito dal gesto generoso dei reali e ha apprezzato molto l'impegno che William e Kate mettono ogni giorno nei loro compiti reali.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA