William e Kate Middleton al matrimonio dei reali di Giordania: la principessa e la gaffe (involontaria) sul vestito

William e Kate Middleton sono stati i grandi protagonisti delle ultime ore: il principe e la principessa del Galles hanno, infatti, partecipato al matrimonio dei reali di Giordania. La Duchessa e il suo elegantissimo outfit non sono di certo passati inisservati ma, anzi, hanno attirato l'attenzione di tutti i fotografi presenti all'evento. Un dettaglio, però, non è sfuggito alle fonti più vicine alla Royal Family: Kate, con il suo abito, avrebbe potuto mettere in ombra la sposa.

Il principe eriditario Hussein di Giordania e la moglie Rajwa Al Saif sono convolati a nozze nelle scorse ore. William e Kate erano tra gli invitati più illustri della cerimonia e la principessa sfoggiava un magnifico abito rosa cipria con maniche a palloncino, vita plissettata e dettagli in pizzo. Il bellissimo vestito nascondeva, però, un dettaglio che si sarebbe potuto, addirittura, trasformare in un'insidia: è stato disegnato dalla stessa stilista che ha progettato l'abito da sposa, Elie Saab.

Ovviamente, la scelta dell'outfit di Kate è stata del tutto casuale, infatti, il vestito di Rajwa Al Saif è stato svelato fino al momento in cui, accompagnata dal cognato, il principe Hashem, ha attraversato la navata.

In occasione del matrimonio, Kate Middleton si è, quindi, rivolta alla stilista libanese che, già altre volte, aveva avuto l'onore di disegnare alcuni capi per il suo guardaroba regale.

