William e Kate, timori a corte: un divorzio preoccupa Re Carlo (e la successione al trono)

Nelle ultime ore a Buckingham Palace si teme uno scandalo, definito imminente. Scandalo che potrebbe lambire addirittura il principe William e la principessa Kate. I due sono sempre stati molto attenti a non finire nell'occhio del ciclone mediatico, ma questa volta sembra sia inevitabile.

Lo scandalo che desta così tanta preoccupazione ai reali, a Re Carlo soprattutto, potrebbe essere svelato tra poche ore, una volta giunta la conferma dai media inglesi. Andiamo a vedere cosa sta accadendo oltremanica.

Il divorzio a corte

Nelle ultime ore sta circolando la notizia di un possibile divorzio alla corte del re e il principe William e la principessa Kate sarebbero preoccupati per le conseguenze che questo avrà sulla loro vita.

Il divorzio vede coinvolte due persone molto vicine ai duchi del Galles, forse un po' troppo. Si sta parlando di Rose Hanbury e del Marchese David Cholmondeley che, reduci da continui litigi e incomprensioni, stanno valutando come mandare avanti il loro matrimonio o, piuttosto, se porvi fine.

Rose Hanbury è molto nota alla stampa inglese e anche alla principessa Kate. Si tratta, infatti, dell'ex fidanzata del principe William, con il quale non ha mai del tutto tagliato i rapporti. Voci di corridoio, inoltre, attribuirebbero (senza tuttavia darne prova) che il principe William sia il padre della primogenita di Rose, una bambina avuta nel 2015, dal nome Iris.

Le preoccupazioni alla corte del re

Se Rose Hanbury e il Marchese David Cholmondeley decidessero di divorziare, Rose potrebbe (secondo i rumor di corte) chiedere un eventuale riconoscimento ufficiale di sua figlia da parte di William, trovando un ulteriore pretesto per riavvicinarsi al principe erede al trono. Cosa che potrebbe mettere in allarme la moglie di William, Kate Middleton, e si potrebbe aprire una eventuale e complessa partita anche per la successione al trono dei figli di Kate e William.

Le preoccupazioni sono molte e da Buckingham Palace ci si aspetta l'intervento di Re Carlo a calmare gli animi. Restiamo in attesa di capire se questo divorzio tra Rose Hanbury e il Marchese David Cholmondeley ci sarà e quali conseguenze avrà.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 10:03

