«Kate Middleton oscura Re Carlo»: d'ora in poi apparizioni pubbliche separate. La conferma di Harry

Kate Middleton mette in ombra sua Maestà Re Carlo III? Queste sarebbero le voci che circolano nelle ultime ore a Buckingham Palace, indiscrezioni che rischiano di che mettere in cattiva luce la principessa del Galles. Voci che, secondo i bene informati, insinuerebbero una gelosia da parte di Re Carlo, sovrano geloso della popolarità della nuora a tal punto che avrebbe chiesto a Kate di non presenziare insieme a lui agli eventi pubblici, poiché la partecipazione della nuora, sempre secondo i rumors di corte, lo metterebbe in secondo piano sui media inglesi. Le voci si inseguono pericolosamente e a confermarle ci pensa il principe Harry.

Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio e che cosa avrebbe dichiarato Harry.

La decisione di Re Carlo

Lunedì 22 maggio la principessa Kate ha partecipato al Chelsea Flower Show che si tiene annualmente, e tutti i riflettori erano per lei e per il suo vestito rosa del brand ME+EM (da oltre 600 euro).

Poche ore dopo, Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati allo stesso evento, ma non hanno ricevuto la copertura mediatica che si aspettavano perché tutte le attenzioni erano già state rivolte alla Principessa del Galles.

Alcune persone bene informate sulle questioni di corte hanno rivelato alla stampa che il Re era furioso per quanto accaduto e che le sue prossime apparizioni dovranno essere coordinate con quelle di Kate in modo da non essere presenti insieme, perché il timore del re sarebbe quello di essere oscurato dalla presenza di Kate.

Il commento di Harry

Il principe Harry aveva già parlato delle manie di protagonismo del padre Re Carlo III nel suo libro "Spare", dove ha dichiarato: «A papà e Camilla non piace che Willy e Kate distolgano l'attenzione da loro o dalle loro cause. Molte volte avevano rimproverato apertamente Willy per questo».

La principessa Kate è molto amata dai sudditi e ogni sua apparizione catalizza l'attenzione dei media, anche se nei paraggi c'è il Re dell'Inghilterra.

