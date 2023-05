William e Kate, la gita dopo l'incoronazione: i principi tostano marshmallow con i figli. Louis attira (di nuovo) l'attenzione di tutti

di Redazione web

William e Kate insieme con i loro tre bambini, George, Charlotte e Louis, sono reduci dal weekend di festeggiamenti dovuti all'incoronazione di Re Carlo III. La Royal Family, infatti, dopo la solenne cerimonia ha presenziato al pranzo reale e poi al concerto nel quale si sono esibiti numerosi artisti.

I principi del Galles, inoltre, hanno partecipato a più iniziative di volontariato come, ad esempio, lo Street Party di Windsor dove hanno stretto le mani di numerosi sudditi. L'ultimo evento a cui hanno partecipato ha visto protagonisti soprattutto i principini.

L'evento benefico

William e Kate si sono recati con i loro bambini a fare visita a una capanna scout nella cittadine di Slough, in Inghilterra, dove hanno partecipato al Big Help Out, ovvero un'iniziativa nazionale che incoraggia le persone a fare volontariato. La Famiglia Reale ha svolto diverse attività divertenti e anche insolite per i loro standard di vita. I principi del Galles, però, non si tirano mai indietro quando si presenta una nuova sfida e quindi ecco William manovrare un escavatore con Louis sulle ginocchia prima e George poi. La principessina Charlotte dipingere delle tavole di legno e poi stampare le sue manine piene di vernice su un muro bianco. Kate e Louis intenti a rovesciare della terra raccolta aiutandosi con una cariola. Infine, i reali hanno anche tirato con l'arco e si sono divertiti ad abbrustolire i marshmallow.

Le smorfie di Louis

A fine giornata i principini erano davvero stanchi a causa delle molte attività che avevano svolto. Il principino Louis ha attirato ancora una volta l'attenzione con le sue numerose smorfie che non manca mai di regalare quando viene immortalato dai fotografi.

