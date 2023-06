William e Kate, la prima casa era in affitto a 900euro al mese. Ma la principessa aveva qualcosa da ridire

di Redazione web

William e Kate hanno molte residenze in Inghilterra, alcune vicino Buckingham Palace e altre più lontane. Precisamente si tratta di tre proprietà: la residenza ad Adelaide Cottage (dove abitano attualmente), l'appartamento 1A a Kensington Palace e il loro rifugio in campagna, ad Anmer Hall. Tra queste, quella che il principe William ricorda con più affetto è la casa che Kate Middleton è arrivata ad odiare. Andiamo a scoprire di quale proprietà si tratta e perché la principessa dovrebbe odiarla.

La casa in affitto

Poco tempo prima del matrimonio, l'allora duca e la duchessa di Cambridge avevano preso in affitto una fattoria nella tenuta di Bodorgan, nel Galles, per quasi 900 euro al mese da Lord e Lady Meyrick. Si trattava di una fattoria che vantava accesso privato alla spiaggia e splendide viste sulla foresta di Newborough, molto isolata dai rumori della città. Il principe William ha sempre descritto questa casa come un "luogo immensamente speciale",dove ha trascorso alcuni dei momenti più magici con sua moglie, Kate. Quest'ultima, tuttavia, è di tutt'altra opinione. La principessa Kate ha ammesso di essersi sentita molto sola durante il suo soggiorno perché il principe era sempre fuori a causa dei suoi impegni reali.

Il principe e la principessa si sono trasferiti nuovamente nel Cottage dopo l'arrivo del primogenito, il principe George, un momento molto delicato dove Kate Middleton ha preferito rifugiarsi lontano da Buckingham Palace per evitare la pressione dei media inglesi.

Kate e William hanno sempre dichiarato di voler crescere i loro bambini lontano dal Palazzo reale per permettere loro di avere un'infanzia felice e spensierata, lontano dai media inglesi che non perdono occasione di inseguirli per avere scatti fotografici esclusivi.

