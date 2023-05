Charlotte, il dettaglio notato dai fan che ricorda la regina Elisabetta

di Redazione web

La principessa Charlotte ha otto anni e non smette di incantare. La figlia di William e Kate ha lasciato tutti senza parole all'incoronazione di Re Carlo, quando si è presentata con un copricapo scintillante realizzato da Jess Collett x Alexander McQueen. Quest'ultimo è uno stilista molto caro a sua madre, la principessa Kate, che si è affidata proprio a lui per il design del suo abito da sposa, matrimonio avvenuto il 29 aprile 2011.

Molti fan hanno notato un particolare: la principessa Charlotte aveva già indossato precedentemente questo copricapo bianco. Andiamo a vedere il dettaglio che ha scaldato il cuore dei fan della piccola di Buckingham Palace.

William e Kate, la gita dopo l'incoronazione: i principi tostano marshmallow con i figli. Le foto

Re Carlo III, le prime foto (anche con Camilla) dopo l'incoronazione

Il dolce gesto per ricordare la regina Elisabetta

La principessa Charlotte era molto legata alla regina Elisabetta e non ha perso l'occasione per ricordarla anche durante il giorno dell'incoronazione di re Carlo.

I fan hanno notato, infatti, che il copricapo bianco scintillante realizzato da Jess Collett x Alexander McQueen è stato già indossato dalla principessina durante un altro evento storico importante: il giubileo di platino di Elisabetta II, nel 2022.

La regina aveva un posto speciale nel cuore della piccola principessa Charlotte e questo gesto, anche se piccolo, ne è la dimostrazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA