Charlotte, il pane caduto e la regola dei 5 secondi: il gesto che fa discutere

Una nuova era si è aperta a Londra nell'Abbazia di Westminster con l'incoronazione di Carlo III. E ancora una volta, i royal baby sono sotto i riflettori e al centro della stampa di tutto il mondo. Infatti, in rete hanno fatto il giro del mondo le immagini della principessa Charlotte che, durante l'evento organizzato dall'Upton Scout Group, avrebbe raccolto da terra un pezzo di pane che le era caduto mentre stava mangiando e, poi, lo ha messo serenamente in bocca. I tabloid inglesi hanno notato subito il gesto della principessa.

Il gesto della principessa Charlotte e la reazione dei media

I tabloid britannici si sono subito scatenati sottolineando come anche le principesse conoscano la cosiddetta «regola dei cinque secondi», in base alla quale un alimento raccolto velocemente da terra non verrebbe contaminato dai batteri.

Si tratterebbe in realtà di una regola con scarso fondamento scientifico, quindi è davvero difficile valutare se e quando sia sicuro mettere in bocca qualcosa dopo caduto a terra.

Charlotte, tuttavia, fin da quando è nata è al centro dell'attenzione della stampa di tutto il mondo e non c'è da stupirsi che la vicenda abbia scatenato infiniti commenti in rete.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 16:52

