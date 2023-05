Uomini e Donne chiude in anticipo, la decisione di Maria De Filippi: «C'è un motivo...»

di Redazione Web

Chiusura anticipata per Uomini e Donne. Come rivela TvBlog, la padrona di casa ha deciso di chiudere i battenti in anticipo: la prossima settimana dovrebbe essere l'ultima per il dating show di Canale 5. E poi, riaprirà a settembre. Un cambio drastico rispetto agli scorsi anni visto che il programma chiudeva solitamente a fine mese o inizio giugno. Ma perchè?

Dunque, stando all’indiscrezione domenica 7 e lunedì 8 maggio dovrebbero esserci le ultime registrazioni della stagione. Non è chiaro perché Maria De Filippi abbia deciso di chiudere in anticipo la stagione del dating show. E' probabile che la scelta sia legata all'organizzazione del programma Temptation Island, il reality che, dopo un anno sabbatico, tornerà in video a giugno e luglio in prime time su Canale 5.

Da cosa sarà sostituito Uomini e Donne? TvBlog rivela che la soluzione più probabile è quella di estendere la durata della fortunata soap opera Terra Amara, in onda dopo Beautiful. La fiction, al pari dello stesso UeD, ha garantito ascolti record alla rete Mediaset per tutta la stagione.

