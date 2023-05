Kate Middleton, il soprannome (tenero e buffo) con cui chiama il principino Louis

di Redazione Web

Nelle ultime ore, la famiglia reale inglese è al centro dell'attenzione del mondo intero. L'incoronazione di Re Carlo III, ha certamente contribuito a puntare i riflettori sui figli di Kate Middleton e del principe William, George, Charlotte e il piccolo Louis.

Dopo aver seguito parte della celebrazione all'Abbazia di Westminster, e dopo aver presenziato al saluto sul balcone di Buckingham Palace, il bimbo ha debuttato l'8 maggio con il suo primo impegno ufficiale: insieme ai suoi genitori e ai suoi fratelli, e armato di carriola e pala, ha fatto volontariato per il terzo Upton Scout Group di Slough. E proprio in quel momento è stato scoperto il suo tenero e buffo soprannome. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il soprannome del piccolo Louis

Nei video della giornata all'aperto si sente la principessa del Galles che si è rivolta al principino Louis chiamandolo con un soprannome. Un tenero e buffo nomignolo: «Lou Bug». Così l'ha chiamato mamma Kate mentre arrostiva marshmallow sul falò con gli scout: «Bravo, ottimo lavoro Lou Bug!».

Alcune persone vicine ai Windsor hanno pensato che questa scelta sia dovuto alla volontà di sottolineare quanto il bimbo sia preciso e attento quando viene chiamato a svolgere un compito, come ha fatto anche in questa giornata così particolare.

Qualunque sia l'origine del buffo nomignolo, abbiamo scoperto come i principi del Galles chiamano il terzogenito in famiglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 12:40

