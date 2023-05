Re Carlo tradito dal labiale all'incoronazione: «Noioso». E se lo dice lui...

di Redazione web

Re Carlo è sicuramente stato il protagonista indiscusso del fine settimana. Il sovrano è finalmente stato incoronato all'Abbazia di Westminster sotto gli occhi di 2000 spettatori presenti e milioni di sudditi in tutto il mondo che seguivano la celebrazione in diretta televisiva. È stata proprio la televisione a tradire il re perché uno spettatore, che stava assistendo all'evento storico, ha letto il labiale del sovrano che sembrava pronunciare parole tutt'altro che felici.

Re Carlo, la festa dell'incoronazione. Le foto https://t.co/JHBEXIcxD2 May 8, 2023

L'ingresso di Re Carlo a Westminster

Re Carlo e la Regina Camilla sono stati incoronati all'interno dell'Abbazia di Westminster, dove si è tenuta la celebrazione religiosa e poi il rito di investitura. Secondo la scaletta, i due sovrani sarebbero dovuti entrare per ultimi e prima di loro, avrebbero dovuto fare il loro ingresso William, Kate e i principini Charlotte e Louis. In effetti così è stato ma c'è stato qualche intoppo. I principi del Galles sono, infatti, arrivati con qualche minuto di ritardo e hanno costretto Carlo e Camilla ad attendere all'interno della carrozza utilizzata per il Giubileo di diamante. Quando, poi, il re è sceso dall'antico mezzo, si sarebbe lamentato con la moglie: «Non possiamo mai essere puntuali, succede sempre qualcosa di noioso e questo mi infastidisce». Sono queste le parole che uno spettatore di Sky News avrebbe carpito dal suo schermo.

An incredible evening in Windsor at the #CoronationConcert



What was your favourite moment? pic.twitter.com/HRgFU91kMW — The Royal Family (@RoyalFamily) May 7, 2023

La cerimonia dell'incoronazione

Una volta entrati nell'Abbazia di Westminster, re Carlo e la regina Camilla hanno sfilato davanti ai loro ospiti e, dopo la celebrazione della messa e i vari canti, sono stati incoronati. La Royal Family ha, poi, fatto ritorno a Buckingham Palace dove si è affacciata ed ha salutato i suoi sudditi.

