«Il principino George ha chiesto a Re Carlo di cambiare le uniformi: non vuole essere bullizzato a scuola»

George, il primo genito di William e Kate e futuro erede al trono, è stato uno dei protagonisti nel giorno dell'incoronazione di Re Carlo III. Il nipotino del sovrano ha rivestito l'importante incarico di paggio d'onore ed è stato lui, insieme anche ad altri paggetti, ad accompagnare il nonno, e a reggergli lo strascico della tunica, all'interno dell'Abbazia di Westminster. Secondo quanto riporta una fonte vicina a Buckingham Palace, il principino avrebbe chiesto a Carlo di cambiare le uniformi per non essere bullizzato a scuola.

La rivelazione della fonte

Il giorno dell'incoronazione di Re Carlo era uno degli eventi più attesi dell'anno, una cerimonia alla quale hanno assistito milioni di telespettatori. Gli occhi dei sudditi, però, non erano puntati solo sul sovrano ma anche su ciò che circondava quest'ultimo. Proprio per la tanta visibilità, stando alle rivelazioni di una fonte vicina ai reali, il principino George avrebbe chiesto al nonno di apportare alcune modifiche alle divise che avrebbero dovuto indossare i paggetti.

George si è presentato alla cerimonia indossando il frock coat (redingotte), una giacca rossa lunga fino al ginocchio con dettagli in oro sull'abbottonatura e sulle maniche, pantaloni neri e guanti bianchi. Niente costumi tradizionali, quindi, che erano proprio quelli che il principino voleva evitare per non rischiare di essere oggetto di scherno da parte dei compagni, una volta tornato a scuola. L'uniforme classica, infatti, prevedeva calzoni bianchi al ginocchio e collant dello stesso colore.

I fratelli del principe George

I fratelli del principe George, Charlotte e Louis, hanno rivestito un ruolo meno di spicco durante la celebrazione, ma sono comunque stati protagonisti della giornata.

