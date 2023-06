Harry, il regalo di Archie per il compleanno è «gender neutral»: ecco di cosa si tratta

di Redazione Web

Il principe Archie ha ricevuto un regalo a sorpresa per il suo quarto compleanno: una bicicletta consegnata direttamente a casa dal proprietario di un negozio di bici a Montecito, in California. Il figlioletto di Meghan Markle e del principe Harry ha compiuto 4 anni lo scorso 6 maggio, giorno coincidente con l'incoronazione di Re Carlo.

I proprietari del negozio Mad Dogs & Englishmen Bike Shop, Jennifer e Martin Blevins, hanno voluto regalare al bambino un dono speciale: una bici Specialized da oltre 200 euro di colore rosa e turchese. Andiamo a scoprire il motivo.

Il regalo per Archie: una bici «gender neutral»

Anche le ruote della bici del principe Archie sono di color rosa e turchese e hanno degli stabilizzatori attaccati, che possono essere rimossi.

Jennifer e Martin Blevins, in un'intervista a Hello Magazine, hanno dichiarato di aver scelto il modello della bici rosa e turchese per la sua «gender neutral» «neutralità di genere» così che, anche Lilibet possa riutilizzarla in futuro. A riportare la notizia è il Daily Mail.

I proprietari hanno anche rivelato di aver preso in considerazione l'idea di regalare un'altra bici a Lilibet in futuro ma hanno ritenuto che fosse meglio regalare alla famiglia reale una bici che possa essere riutilizzata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 08:54

