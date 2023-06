Harry, Re Carlo furioso per quel commento: «Stanco del suo atteggiamento»

di Redazione web

Il principe Harry ha passato pochissime ore in Inghilterra, il tempo di apparire di fronte al giudice per il processo contro il Daily Mirror e testimoniare, in seguito è tornato dalla sua famiglia in California, dalla moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Eppure, anche in quelle poche ore, una sua dichiarazione avrebbe fatto infuriare Re Carlo che, a detta dei servitori a corte, sarebbe stanco dell'atteggiamento del principe.

Ma andiamo prima a scoprire quale è la dichiarazione che avrebbe fatto infuriare il Re.

Harry e il commento inopportuno

Il principe Harry si sarebbe fatto scappare un commento fuoriluogo che avrebbe fatto infuriare Re Carlo. Durante l'ultima parte della sua testimonianza per il processo contro il Daily Mirror, Harry avrebbe detto: «Il nostro Paese è giudicato dallo stato della nostra stampa e del nostro governo, che credo siano entrambi al minimo». Secondo alcune fonti vicine a Buckingham Palace, il Re avrebbe reagito molto male.

Il principe Harry è andato via subito dopo il suo intervento davanti al giudice, forse, anche per evitare il rimprovero del padre.

Le frustrazioni di Re Carlo

Alcune fonti vicine al Palazzo Reale hanno dichiarato che, secondo la famiglia reale, il principe Harry «ha perso l'abilità di ciò che può e non può dire e non c'è nessuno intorno a lui che gli dica cosa è meglio fare. È imbarazzante per lui e per la Gran Bretagna dire che abbiamo un governo al minimo perché lui sarà sempre legato a questo governo».

Inoltre, stando sempre ad alcuni servitori di Buckingham Palace, il re richiama Harry ogni volta che rientra in Inghilterra, a causa dei suoi comportamenti, a sua detta, disdicevoli.

Re Carlo ha, però, fatto un passo avanti verso suo figlio Harry: il regalo per la piccola Lilibet, una casetta di legno simile a quella in cui la regina Elisabetta e sua sorella Margherita giocavano sempre da piccole, è arrivata in America, a Montecito. Che possa essere un passo verso la riconciliazione? I sudditi lo sperano.

