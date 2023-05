Incoronazione Carlo III, l'arrivo di Harry (senza la moglie Meghan)

Il principe Harry ha fatto il suo ingresso all'Abbazia di Westminster insieme con altri membri della famiglia reale, tra cui le cugine Eugenie e Beatrice ed ha percorso da solo la navata centrale dell'abbazia (Meghan Markle è rimasta a casa con i figli Archie e Lilibeth) preceduto e seguito dalle cugine con i loro rispettivi mariti. Ingresso da osservato speciale per il principe ribelle Harry, secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana, nell'abbazia di Westminster.

L'ingresso di Harry insieme ai cugini

Al duca di Sussex, in abito civile di gala con decorazioni al petto, il cerimoniale ha riservato un passaggio d'onore - l'ultimo - fra i membri di casa Windsor non attivi o non più attivi in compiti di rappresentanza ufficiale della dinastia. Harry ha mostrato un mezzo sorriso, rivolgendo qualche saluto. Dopo di lui sono entrati i fratelli di re Carlo tuttora attivi nella rappresentanza della Royal Family, ossia la principessa Anna, con il consorte Timothy, e il principe Edoardo, neo duca di Edimburgo, con la consorte Sophie. A seguire l'erede al trono William, principe di Galles e fratello maggiore da tempo a ferri corti con Harry, con la moglie Kate (Catherine). Mentre gli ultimi a entrare saranno naturalmente, da soli e in veste di protagonisti assoluti dell'incoronazione, re Carlo III e la regina Camilla.

La notte a Frogmore Cottage

Si dice che Harry tornerà in California subito dopo la fine della storica cerimonia questo pomeriggio, così da poter essere presente per il quarto compleanno del figlio Archie. Harry ha trascorso un'ultima notte al Frogmore Cottage venerdì dopo che suo padre aveva deciso di sfrattare lui e sua moglie americana pochi giorni dopo l'uscita del suo libro di memorie Spare. Mentre il duca di Sussex vedrà suo padre re Carlo III incoronato nell'abbazia di Westminster, non avrà alcun ruolo formale nel servizio e potrebbe persino essere seduto diverse file indietro rispetto a suo fratello William e altri reali che lavorano.

