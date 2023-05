Charlotte all'incoronazione di Re Carlo, la principessina ruba la scena (e il look) a mamma Kate Middleton

di Redazione web

La principessina Charlotte ha da poco compiuto 8 anni ma già sembra essere pronta a rubare al più presto la scena alla mamma Kate Middleton. La piccola, insieme ai fratelli George e Louis, era tra i reali più attesi e non ha deluso le aspettative. Insieme a papà William, Charlotte ha accolto l'arrivo di nonno Re Carlo III e di sua moglie Camilla arrivati a Westminister per l'incoronazione, e ha subito catalizzato l'attenzione con il suo look perfettamente abbinato a quello della mamma.

Il look di Charlotte (come quello di mamma Kate)

Cosa avrebbe indossato Kate Middleton all'incoronazione è una delle domande che più si sono poste gli appassionati della Royal Family. E oggi ogni indugio è stato rotto: come previsto, ha lasciato tutti senza parole. Un lungo mantello blu con le collane dell'ordine reale e un abito bianco da vera principessa. Sul capo, il dettaglio copiato da Charlotte: niente tiara, come previsto nel rispetto della volontà di Re Carlo di snellire la cerimonia) ma una coroncina con fiori in oro bianco tempestata di diamanti. E così anche per Charlotte: un fascinator con fiori e foglie luccicanti a coprire il capo dai capelli raccolti, mentre per lei il matello è bianco.

The Princess of Wales and her two youngest children, Princess Charlotte and Prince Louis, arriving for the #Coronation pic.twitter.com/KyLtsg5OgO — Belle (@RoyallyBelle_) May 6, 2023

I fratelli George e Louis

Re Carlo III e la regina Camilla sono stati seguiti dai paggetti all'interno dell'abbazia, fra cui spicca il principino George, terzo in linea di successione. Indossano tutti giacche rosse con alamari dorati. Ci sono anche i nipotini di Camilla: Lola, Eliza, Gus, Louis e Freddy.

