Harry, lo zio Charles Spencer (fratello di Lady D) difende il nipote. Il duro attacco alla giornalista: «Patetica»

Il principe Harry è tornato in California dalla sua famiglia, dopo aver testimoniato nel processo contro il Daily Mirror. Gli occhi di tutti erano rivolti al principe del Sussex e ai suoi movimenti. La sua testimonianza è stata riportata da tutti i giornali inglesi e il pubblico non ha potuto fare a meno di commetare la vicenda. In molti sono andati contro Harry, ma a difenderlo c'è stata una persona molto speciale per il secondo genito di Lady Diana.

Si tratta del fratello della compianta Lady D, lo zio Charles Spencer, che su Twitter si è scagliato contro una giornalista del Daily Mail. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Pathetic, @amandajplatell - you have no shame, and even less credibility. Last time I heard from you, you were guilty of libelling me, as your employer at @DailyMailUK agreed. Now you’re put up (by them?) to misrepresent significant legal evidence as if it was something trivial. https://t.co/rFPLEcDtk9