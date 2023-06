Harry e Meghan, il compleanno di Lilibet: poi il volo a Londra, ecco il motivo

di Redazione web

Harry e Meghan ci tengono molto alle ricorrenze della loro famiglia e per questo festeggiare i compleanni dei loro bambini è molto importante. Proprio domani, domenica 4 giugno, Lilibet Diana spegnerà due candeline e i Duchi di Sussex si stanno preparando a festeggiarla. Passato questo lieto evento, fonti vicine alla Royal Family pensano che Harry potrebbe tornare a Londra, anche se, non di certo per recarsi a Buckingham Palace.

Il compleanno di Lilibet Diana

Sicuramente il secondo compleanno di Lilibet Diana sarà completamente diverso dal primo. Infatti, la figlia minore di Harry e Meghan soffierà le candeline a Montecito in California, mentre, lo scorso anno, la principessina aveva festeggiato in un contesto completamente differente: durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.

Ciò che è certo è che non saranno presenti ospiti illustri o almeno nessuno che possegga sangue blu.

I Duchi di Sussex, quindi, sono pronti a indossare capellini di carta e a soffiare sulle trombette dopo averlo fatto solamente il mese scorso per festeggiare i quattro anni di Archie. In quel frangente, Meghan si trovava a Los Angeles con i bambini, mentre Harry, dopo aver assistito all'incoronazione di Re Carlo III, si è catapultato in un aereo in direzione Stati Uniti: non si sarebbe mai perso il compleanno del figlio.

Harry di nuovo a Londra

La storia tra il principe Harry, i paparazzi e i tabloid inglesi è lunga e anche dolorosa. Stando ad alcune fonti vicine a Buckingham Palace, il Duca di Sussex dovrebbe tornare a Londra per testimoniare a processo contro la stampa britannica.

