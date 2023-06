Meghan Markle, Spotify non rinnova l'accordo economico sul podcast: decisione raggiunta «reciprocamente»

di Redazione web

A Meghan Markle non è stato rinnovato il contratto per una seconda serie podcast su Spotify. L'accordo sul podcast "Archetypes" realizzato dalla duchessa del Sussex è stato abbandonato alla piattaforma streaming. In molti si aspettavano una seconda stagione, visto il successo ottenuto, ma pare che Spotify volesse maggiori risultati.

Alcuni riferiscono che ci si aspettava più contenuti dal podcast, che non avrebbe prodotto abbastanza per garantire il completamento dell'accordo di 20 milioni di dollari (18,3 milioni di euro). Accordo che Meghan e il principe Harry avevano firmato con Spotify nel 2020.

L'addio di Meghan Markle a Spotify

La società di media Archewell Productions del duca e duchessa di Sussex in una dichiarazione congiunta di Spotify hanno annunciato di aver concordato di separarsi «reciprocamente». Entrambe le società, hanno poi aggiunto «di essere orgogliose della serie che abbiamo realizzato insieme».

Harry e Meghan, dopo aver rinunciato al loro ruolo di reali ed essersi trasferiti negli Stati Uniti nel 2020 hanno iniziato a realizzare dei progetti per crescere economicamente in maniera autonoma.

Tra i personaggi più famosi con cui Meghan Markle ha conversato vi sono, ad esempio Serena Williams e Mariah Carey con cui ha affrontato il tema degli stereotipi contro le donne o contro le persone di colore.

L'indiscrezione

«Meghan sta continuando a sviluppare più contenuti per il pubblico di Archetypes su un'altra piattaforma», spiega un portavoce di Archewell Productions.

