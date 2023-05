I biglietti per il concerto di Taylor Swift non arrivano in tempo, il papà li ricompra per la figlia a 20mila euro

Un papà ha dovuto spendere oltre 20mila euro per l'acquisto di quattro biglietti per il concerto di Taylor Swift al Gillette Stadium, in Massachusetts. Anthony Silva, tuttavia, aveva già speso quasi 2.000 euro per due biglietti per "The Era's Tour", ma questi non erano mai arrivati in tempo. Il genitore, vedendo la figlia disperarsi e dare di matto, si è trovato costretto a quest'ulteriore spesa per farla contenta.

Il portale per la vendita dei biglietti era StubHub che a molti americani ha dato problemi perché i biglietti acquistati non vengono spediti fino al giorno prima dell'evento. Anthony Silva si è molto arrabbiato e ha deciso di esporre la sua storia ai media americani. Andiamo a scoprire come sono andate le cose.

Taylor Swift, Fernando Alonso? No, la stampa inglese è certa sia sbocciato l'amore con un cantante. Ecco chi è

Fernando Alonso e Taylor Swift, scoppia l'amore? L'occhiolino del pilota infiamma i fan