Taylor Swift diventa materia universitaria per i genitori dei suoi fan, gli Swifties. Un corso gratuito spiega tutto sui suoi concerti

di Morgana Sgariglia

Non riuscite a capire il successo di Taylor Swift? Per i genitori scozzesi dei fan della cantante, chiamati Swifties, ora non ci sono più scuse. Un corso universitario gli insegna tutto dalla A alla Z: canzoni, scaletta, guardaroba, acconciature, e addirittura i cori del pubblico. Il corso si svolgerà prima delle tre serate della cantante al Murrayfield Stadium di Edimburgo dal 7 al 9 giugno, che fanno parte del suo Eras Tour.

Il motivo della creazione del corso

La sessione gratuita inizierà martedì 7 maggio con ben 90 ore di lezione. «Non tutti sono aggiornati su tutto ciò che riguarda Taylor - riferisce Robert Anderson, assistente del direttore didattico del Glasgow Clyde College, in cui si svolge il corso -.

La masterclass darà anche informazioni utili su ogni epoca della star, dato che ogni album descrive un periodo della sua vita. I posti sono limitati, quindi è inutile dire che la sessione è già sold out.

Il precedente negli Stati Uniti

La Scozia, però, non è la prima ad istituire un corso sulla cantante americana. Prima era stata l'Arizona: nell'estate 2023 l'Arizona State University ha istituito il corso "Psychology of Taylor Swift -Advanced Topics of Social Psychology", a cura della dottoranda Alexandra Wormley.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA