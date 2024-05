Aeroporti, i peggiori (e più stressanti) in Europa: Parigi al primo posto, Roma nella top five. La classifica

di Redazione web

John Charnock, Ceo di StressFreeCarRental.com, consiglia ai turisti che prenotano una vacanza che scegliere l'aeroporto giusto può aiutarli a rilassarsi fin dal momento in cui inizia il viaggio. «Per coloro che si dirigono verso l'Europa quest'estate, è importante che un volo a lungo raggio e l'arrivo in aeroporto non siano un'esperienza stressante che potrebbe creare o distruggere la vostra vacanza. Ci sono alcuni aeroporti in Europa che possono far sentire i viaggiatori più stressati di altri - e lo Stressful Airport Index 2024 ci ha mostrato quali fattori in alcune destinazioni sono peggiori di altri».

I punteggi

Utilizzando fattori quali il numero di passeggeri, i costi di parcheggio, il numero di voli che passano da lì e la distanza dalla città più vicina, StressFreeCarRental.com ha scoperto che l'aeroporto più stressante è (rullo di tamburi) Charles-de-Gaulle in Francia.

Inaugurato nel 1974, l'aeroporto Charles-de-Gaulle è il principale aeroporto internazionale di Parigi, con più di 67,4 milioni di persone che lo hanno utilizzato solo nel 2023.

Ha continuato: «L'aeroporto Charles-de-Gaulle è stato nominato il più stressante, in gran parte a causa dell'elevato volume di passeggeri in viaggio, delle tariffe costose per il parcheggio delle auto e dell'elevato punteggio di partenze in ritardo. Dei dieci popolari aeroporti europei analizzati, Zagabria in Croazia è stato nominato quello meno stressante, con un basso numero di passeggeri, una distanza ravvicinata dal centro città e il punteggio più basso per i ritardi nelle partenze».

La classifica e i punteggi

1. Charles-de-Gaulle (Francia) - 44

2. Schiphol (Paesi Bassi) - 39

3. Heathrow (Regno Unito) - 39

4. Roma (Italia) - 32

5. Atene (Grecia) - 26

6. Madrid (Spagna) ) - 24

7. Lisbona (Portogallo) - 23

8. Dublino (Irlanda) - 22

9. Berlino (Germania) - 21

10. Zagabria (Croazia) - 13

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 15:53

