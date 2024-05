Taylor Swift, biglietti troppo cari in USA: i fan americani invadono il tour europeo per risparmiare sull'Eras tour

di Morgana Sgariglia

È ufficiale, i fan americani di Taylor Swift affolleranno i concerti europei della star. Il motivo? Prezzi più accessibili rispetto a quelli esorbitanti d'oltreoceano. Questa sera la pop star darà il via all'Eras Tour in Europa e si esibirà in diciotto città. Per la prima tappa di Parigi, gli Swifties hanno comprato il 20% dei biglietti per i suoi quattro spettacoli tutti sold out. Stoccolma, la prossima tappa del tour, attende circa 10.000 spettatori dagli Stati Uniti.

Un viaggio in Europa è più economico di un biglietto negli States

Secondo il sito di viaggi online Expedia, la migrazione da un continente all'altro dei fan della cantante fa parte di una tendenza che si è sviluppata negli ultimi anni, il turismo da tour (musicale), che sembra essere emerso in modo massiccio negli Stati Uniti durante il Renaissance Tour di Beyoncé.

In America un solo biglietto costa 1.500 dollari, circa 1.390 euro (a Toronto, in Canada, arrivano a 2.194 dollari, ovvero 2.036 euro), invece in Europa, per la portavoce di Expedia Melanie Fish, la stessa cifra comprende il biglietto per il concerto, quello per l'aereo di andata e ritorno e tre notti in una stanza d'albergo.

Il turismo da concerti non è una novità nell'ambito musicale, ma forse lo è il risparmio sui biglietti.

La Swiftonomics

Nel caso degli Swifties, l'impatto economico, già soprannominato "Swiftonomics", potrebbe essere considerevole. Sembra esserne consapevole il governo di Singapore, che ha stipulato un accordo esclusivo con la star per essere l'unica sua tappa nel Sudest asiatico.

Airbnb ha riferito che le ricerche sulla sua piattaforma per le città del Regno Unito in cui Swift si esibisce a giugno e agosto - Edimburgo, Liverpool, Cardiff e Londra - sono aumentate in media del 337% quando i biglietti sono stati messi in vendita la scorsa estate.

A Stoccolma arriveranno a maggio 120.000 stranieri provenienti da 130 paesi, tra cui 10.000 dagli Stati Uniti. La camera di commercio della città prevede che i visitatori dei concerti immetteranno più di 42 milioni di euro nell'economia locale durante i loro soggiorni. Tuttavia, è da notare che la città è l'unica della penisola scandinava nel tour di Swift.

