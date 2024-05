Kate, il ritorno sui social per i 9 anni della principessa Charlotte: la foto ufficiale e il post di ringraziamento

di Dajana Mrruku

Capelli biondi sciolti, sguardo vivace e sorriso rilassato, la principessa Charlotte compie oggi, 2 maggio, 9 anni e la mamma Kate ha appena condiviso la foto ufficiale sui canali social, come da tradizione. Nonostante il momento non sia dei più felici in casa Windsor, la famiglia reale vuole celebrare il compleanno della principessa come hanno festeggiato i 6 anni del principino Louis, qualche giorno fa.

Mamma Kate sta vivendo un periodo molto delicato, dopo la scoperta del tumore, ma per i suoi figli è riuscita a trovare la forza di scattare le sue amatissime foto celebrative che adora condividere sui social. Corredando la foto con un ringraziamento.

Kate, il ritorno sui social

Kate è tornata sui social per augurare alla piccola Charlotte un felice compleanno, con la tradizionale foto scatta proprio da lei.

La principessa è sempre stata un'amante della fotografia e si è divertita spesso a immortalare i momenti dei loro figli, scatti da poter condividere in occasione del loro compleanno.

Dopo l'annuncio della scoperta del tumore, tuttavia, Kate aveva preferito stare lontano dai riflettori dei media inglesi per potersi curare con le terapie necessarie, nella riservatezza del palazzo reale e accanto alla sua famiglia. Tuttavia, il compleanno di Louis prima, e quello di Charlotte poi, sono eventi troppo importanti per mamma Kate che ha interrotto il suo silenzio social per augurare "Buon compleanno" ai figli che ama tantissimo.

I principini sono riusciti a riportare un po' di serenità e di felicità in Kate e William, nonostante il periodo non sia dei più facili, ma con i loro sorrisi e la loro resilienza stanno infondendo forza e coraggio alla principessa durante le varie cure e trattamenti per combattere il tumore.

La somiglianza con papà William

«Felice nono compleanno principessa Charlotte! Grazie per i messaggi di auguri», dice la caption condivisa dalla principessa Kate su Instagram per augurare alla secondogenita un felice compleanno. I sudditi hanno immediatamente risposto alla foto con messaggi di auguri e di pronta guarigione per la principessa Kate che non manca mai all'appello quando si tratta dei suoi figli.

In molti hanno poi notato la grande somiglianza tra la piccola Charlotte, "Lottie Wales" per i familiari e gli amici e compagni di scuola, e il principe William, suo papà: «Più cresce e più è visibile l'incredible somiglianza con il papà!», dice un utente, mentre un'altra persona rimarca: «Come se il papà avesse fatto "copia e incolla"», ironica e sorpresa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 12:18

