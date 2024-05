Carlo, la festa per il primo anno di regno macchiata dalla protesta: «Abdica». Il ritorno di Harry a casa agita la Corona

Un anno di luci (poche) e ombre (tante) per i reali britannici. Ma anche di conferme e ritrovata vicinanza tra Corona e sudditi. È, infatti, innegabile che la malattia del sovrano abbia avvicinato la monarchia al popolo, come spiegato in numerosi editoriali. Re Carlo III, 75 anni, e la Regina Camilla, 76 anni, festeggiano il primo anniversario dall'incoronazione, avvenuta nell'abbazia di Westminster lo scorso 6 maggio, in un momento estremamente delicato per la Corona. Prima l'annuncio del cancro di natura imprecisata diagnosticato nei mesi scorsi in rapida successione sia al sovrano 75enne e sia alla principessa di Galles, Catherine Middleton, 42 anni, consorte dell'erede al trono William, 41 anni.

Per l'occasione sui social della royal family è stato pubblicato un reel: «Ricorre il primo anniversario dell'incoronazione del Re e della Regina nell'Abbazia di Westminster. Oltre alla cerimonia vera e propria, il weekend dell'incoronazione ha visto una processione in carrozza attraverso il centro di Londra, un fly-past, un saluto reale da parte di 4 mila truppe nei giardini di Buckingham Palace, un concerto dell'incoronazione al Castello di Windsor e un'iniziativa di volontariato in tutto il Regno Unito. Qual è il vostro ricordo preferito del fine settimana?». Un messaggio che omette (come era immaginabile) qualsiasi menzione delle recenti difficoltà vissute dalla famiglia reale, che a breve affronterà il ritorno a Londra del figliol prodigo, il principe Harry, 39 anni. Il Duca di Sussex mercoledì 8 maggio parteciperà al decimo anniversario Invictus Games. Quasi certa l'assenza della moglie, duchessa di Sussex Meghan Markle, 42 anni. Una scelta che, spiegano gli esperti reali, serve a evitare nuovi scandali in un momento in cui la Corona non può permettersi scivoloni.