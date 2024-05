Meghan Markle, l'abito da sposa da 120mila euro non piaceva alla regina Elisabetta: «Troppo bianco per una divorziata»

di Dajana Mrruku

Sei anni fa gli occhi di 30 milioni di spettatori erano fissi sullo schermo della televisione, mentre guardavano Meghan Markle avanzare verso la navata, accompagnata dall'allora principe Carlo (oggi re), verso il suo Harry che la aspettava all'altare. Il matrimonio dei Sussex è stato uno degli eventi più seguiti, non solo dai sudditi inglesi, ma in tutto il mondo: il principe aveva scelto di sposare un'attrice americana, per di più divorziata. Ospiti vip d'eccezione, tra cui i Beckham, gli attori e colleghi della Markle e molti altri.

L'attenzione era rivolta ad ogni minimo dettaglio, ma l'attesa è stata ripagata e tutti gli occhi erano sull'abito da sposa della futura duchessa di Sussex.

L'abito da sposa di Meghan Markle

Meghan Markle scelse di affidarsi alla casa di moda di Givenchy e a Clare Waight Keller, la loro prima prima direttrice artistica donna.

Tuttavia non tutti avevano apprezzato la sua scelta, giudicandola troppo semplice. Anche la ormai defunta regina Elisabetta non avrebbe apprezzato l'abito da sposa di Meghan Markle. «Dal punto di vista del monarca, non era appropriato che una donna divorziata si risposasse in chiesa e sembrasse così sgargiantemente vergine nell'abito bianco scelto», ha rivelato la commentatrice reale, Ingrid Seward.

Il vestito scelto da Meghan avrebbe voluto ricordare quello di Audrey Hepburn, ma secondo la regina, quindi, sarebbe stato troppo bianco per lei.

