«Re Carlo e William sono furiosi con Harry e Meghan. L'ultimo affronto dei Sussex»

di Dajana Mrruku

La tre giorni in Nigeria dei duchi di Sussex, il principe Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, non è stata ben accolta dalla famiglia reale. Il rapporto tra re Carlo III, 75 anni, e il "Principe ribelle" sarebbe ormai ai minimi storici, soprattutto dopo il mancato incontro in occasione della visita del Duca di Sussex a Londra per gli Invictus Games. Tuttavia, l'ultimo affronto di Harry e Meghan avrebbe mandato re Carlo e il Principe William, 41 anni, su tutte le furie. «Il suo viaggio non è stato annunciato in tempo per organizzare l'incontro», hanno rivelato alcune fonti vicine alla royal family, «ma Sua Maestà ha trovato il tempo di incontrare in gran segreto David Beckham».

La furia di re Carlo e William

Secondo le dichiarazioni rilasciate dell'esperto reale, Tom Quinn, al Mirror, il sovrano sarebbe furioso con i Duchi di Sussex. «È come se Harry e Meghan si fossero ribellati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 16:35

