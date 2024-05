Da Meghan a Re Carlo, tutti i talenti (nascosti) della famiglia reale: Kate e Elisabetta stupiscono con i loro hobby

di Cecilia Legardi

Kate Middleton è una fan del nuoto (con una sorpresa), mentre William ama le moto. I membri della famiglia reale sono talentuosi negli sport e pieni di passioni: lo rivela una rivista inglese, che ha elencato hobbies e passatempi preferiti di tutti i componenti.

Le passioni di William e Kate

Cosa fanno i reali inglesi quando non lavorano per la Corona? Hello magazine è riuscito a stilare una rassegna dei passatempi preferiti della royal family, da Re Carlo ai piccoli principini, comprendendo anche Harry e Meghan, malgrado non facciano più parte della vita a Buckingham Palace. Plachiamo la curiosità partendo proprio dal futuro re William. William ha confessato di aver sempre avuto una passione per le attività all'aperto quando era bambino: «Passavo ore ad arrampicarmi sugli alberi, a scavare fossati e ogni genere di cose, nascondendomi nelle tane e in ogni sorta di giro per il giardino. Mi piaceva stare fuori nella natura selvaggia». Fino al 2017, però, ha deciso di vivere il mondo esterno su due ruote. Non accadeva molto spesso, ma andava in motocicletta, scatenando la preoccupazione della moglie che temeva per la sua salute. Da quell'anno ha misteriosamente rinunciato a questa passione.

La principessa Kate ha rivelato di essere sempre stata una persona attiva: «I miei genitori mi hanno sempre incoraggiata a essere fisicamente attiva e sportiva e a provare cose nuove». Ama il nuoto fatto in acque un po' particolari, ovvero quelle freddissime! Il marito le dice spesso che è folle a buttarsi nell'acqua gelata. Il loro primogenito George sta imparando a suonare la chitarra e gioca a tennis, mentre l'interesse per i videogiochi preoccupa i due genitori, che hanno deciso di monitorare il tempo dei figli sugli schermi. Charlotte si è appassionata alla ginnastica artistica e all'equitazione ed è una fan del calcio insieme al papà. Louis ama andare in bicicletta e dipingere.

Da Meghan a Elisabetta II

La donna su cui si disute di più al momento, Meghan Markle, oltre ad essere un'attrice ha un talento nascosto in calligrafia («Provo a mentanere in vita i biglietti fatti a mano», ha detto) e, da quanto sappiamo, le piace molto cucinare. Harry, invece, si è interessato alla caccia, al rugby ed è stato un talentuoso sciatore negli anni della gioventù, uno sport che lo ha appassionato tantissimo, come ha riportato nel libro Spare. Re Carlo, come William, ama stare all'aria aperta: è un bravo pescatore, ha il pollice verde e fa lunghe passeggiate in collina per trovare la pace. «Lascia tutti indietro chilometri», ha riferito Camilla. Anche lei adora il giardinaggio. E sulla defunta Regina Elisabetta cosa si sa? «Era nota per il suo amore per le corse di cavalli, ma amava anche un tipo di corsa molto diverso: le corse dei piccioni - si legge sulla rivista inglese - La famiglia reale organizzava corse di piccioni dal 1886 dopo che diversi uccelli furono donati loro dal re Leopoldo II del Belgio [...] gli uccelli della giovane principessa Elisabetta hanno vinto tutti i principali tornei».

