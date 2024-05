Camilla, la rivelazione della regina che non ti aspetti: «Da giovane avrei voluto essere questo personaggio»

di Redazione web

È noto a tutti che le grandi passioni della vita della regina Camilla siano due: i cavalli e la lettura. La sovrana d'Inghilterra è stata più volte immortalata mentre o cavalcava o era con un libro in mano e, proprio per condividere il suo amore per la letteratura, nel 2021 la regina ha deciso di dare vita a un podcast intitolato "The Queen's Reading Room" che ha anche un sito web dove è possibile scoprire nuovi suggerimenti o recuperare le varie interviste agli scrittori.

Durante l'episodio inaugurale della nuova stagione del programma, Camilla ha svelato qual è il suo personaggio femminile preferito e il motivo per cui, da giovane, voleva assomigliarle.

Il personaggio preferito della regina Camilla

Come riportato dal Mirror, durante la prima puntata della nuova stagione di "The Queen's Reading Room", la conduttrice Vicki Perrin ha intervistato lo scrittore Neil Gaiman e insieme hanno commentato un pensiero della regina Camilla (che era stato registrato in precedenza) su un libro che l'aveva colpita più degli altri.

Camilla e il consenso pubblico

La regina Camilla, nel corso degli anni, è riuscita a fare breccia nel cuore dei sudditi inglesi che, inizialmente, quando era uscita allo scoperto con l'allora principe Carlo, non l'avevano accettata di buon grado. La sovrana, però, ha sempre saputo rimanere al proprio posto e, piano piano, si è ritagliata il suo spazio, oltre che a Buckingham Palace, anche nell'opinione pubblica. Gli inglesi apprezzano molto l'operato di Camilla e il fatto che sia sempre vicina al re e, inoltre, amano le sue iniziative che le permettono di essere più vicina al popolo come, ad esempio, il suo podcast nato durante il Covid.

