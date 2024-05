Carlo e William insieme in Francia, prima volta del re fuori dalla Gran Bretagna dopo l'annuncio del tumore

di Redazione Web

Re Carlo III andrà in Francia. È il primo viaggio fuori dalla Gran Bretagna da quando gli è stato diagnosticato un tumore a febbraio, scoperto durante un intervento alla prostata. Il monarca, 75 anni, andrà nel Paese europeo il mese prossimo per commemorare l'ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia (D-Day). Insieme a lui ci saranno la regina Camilla, 76 anni, e il principe William, 41. Buckingham Palace lo ha confermato alla Bbc.

La visita

Il 5 giugno i tre visiteranno Portsmouth e il giorno successivo il Memoriale della Normandia Britannica a Ver-sur-Mer per onorare tutte le 22.422 unità britanniche vittime della battaglia di Normandia.

Il Principe di Galles tornerà poi in Inghilterra per il matrimonio del suo amico Hugh Grosvenor, settimo duca di Westminster, al quale non parteciperanno né il principe Harry e Meghan Markle, né Carlo e Camilla.

Anche la sorella di Carlo, la principessa Anna, sarà coinvolta nella cerimonia in Normandia per celebrare il contributo del Canada alla vittoria degli Alleati nel D-Day. Anna, infatti, è colonnello in capo degli ussari canadesi, un reggimento delle forze armate del Paese.

