«È una guerriera», continuano a ripetere fonti vicine alla Royal Family. Kate Middleton sta affrontando da mesi la sua battaglia contro il cancro e da quando ha iniziato la chemioterapia preventiva si è allontanata dalla vita pubblica.

La sua ripresa è ancora lontana, come conferma Kensington Palace, che ha fatto sapere ufficialmente che Kate è ancora in cura e non tornerà ai suoi doveri ufficiali finché il suo team medico non lo riterrà opportuno.