«Meghan Markle non mostra mai i piedi e indossa (quasi sempre) abiti lunghi», il motivo dietro la scelta di stile

La duchessa Meghan Markle ha da sempre abituato i suoi fan ad outfit incredibilmente chic ed eleganti. La ricerca del suo stile personale ha subito un'evoluzione non da poco, soprattutto da quando ha sposato il principe Harry e si è avvicinata a designer e stilisti più di nicchia ed essenziali. Tuttavia, in molti hanno notato che la duchessa spesso e volentieri indossa abiti o pantaloni molto lunghi, che vanno a coprire i suoi piedi e le calzature che indossa sono sempre chiuse: mai un sandalo aperto o delle scarpe che mostrino i piedi di Meghan.

Come mai questa scelta di stile?

La scelta di abiti maxi

Durante il tour in Nigeria, Meghan Markle ha mostrato a tutti outfit molto colorati, spesso sensuali ma sempre eleganti. L'unico particolare che molti hanno notato è la lunghezza dei tessuti degli abiti e dei pantaloni, che sembrano essere troppo lunghi e di impiccio alla duchessa. In molti si sono chiesti il motivo di questa scelta, ipotizzando che si trattasse della volontà della duchessa di nascondere i suoi piedi per qualche motivo. La stilista delle celebrità Rochelle White ha parlato del motivo della scelta della duchessa a Femail.

La stilista ha rivelato che la duchessa probabilmente indossa abiti lunghi che le coprono i piedi per dare l'illusione di essere più alta: «Abiti e pantaloni lunghi, a seconda del tipo di corpo, possono aiutare ad allungare il corpo e la forma.

Non si tratterebbe, quindi, di una voglia di nascondere i piedi, tutt'altro: la duchessa vorrebbe apparire un po' più alta e per farlo le prova proprio tutte, dai tacchi vertiginosi all'illusione ottica.

