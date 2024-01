Taylor Swift, biglietti del concerto a San Siro a prezzi folli. Tommaso Zorzi: «Costano 50mila euro l’uno, ma io non li ho pagati». Scoppia una bufera

È uno degli eventi più attesi del 2024, i biglietti sono finiti in pochissimo tempo, nonostante i prezzi non fossero dei più accessibili (i tagliando per i parterre hanno raggiunto oltre 1000 euro), si tratta del concerto di Taylor Swift. Doppia tappa a Milano, a San Siro, il 13 e 14 luglio, per celebrare i 17 anni di carriera della cantante, Taylor mancava dall'Italia da oltre 10 anni e il "The Eras Tour" è l'occasione perfetta per ritornare dai suoi fan che la aspettano da sempre.

Tra gli "swiftie" c'è uno in particolare che ha rivelato di avere avuto dei biglietti gratuiti e tutto ciò ha scatenato numerose polemiche da parte dei fan perché in molti non sono riusciti ad ottenere l'accesso alle date del concerto a causa del prezzo o della disponibilità (i biglietti sono finiti in pochissimi minuti).