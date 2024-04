Aurora Ramazzotti, pulizie in casa ed elogi a mamma Michelle: «Ha sempre lottato contro la mia pigrizia»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ama raccontare ai suoi follower le sue giornate all'insegna della normalità e, quindi, molto spesso posta sul proprio profilo Instagram video in cui trascorre il tempo con il suo piccolo Cesare con il quale si diverte molto. L'influencer, nelle sue ultime storie, ha pubblicato un lungo filmato in cui mostra ai fan come sistema la casa e fa le pulizie durante la giornata di riposo della settimana e lo chiama "il reset della domenica". Ecco che cos'ha spiegato.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Pigiama, guanti di gomma, aspirapolvere e straccio per spolverare i mobili. Si presenta così Aurora Ramazzotti nelle sue ultime storie Instagram in cui mostra come sistema casa e spiega: «Mi sono sempre definita una disordinata, o meglio, mi hanno sempre definita così, soprattutto, mia mamma che crescendo ha lottato moltissimo contro la mia pigrizia, più che altro... Mi ha sempre spronata a diventare più ordinata e a sistemare ma questo non è mai tanto servito, devo dire la verità perché, come tutto, penso che se si vuole crescere a livello personale, lo si deve fare da soli.

Aurora ha velocizzato il video e, quindi, i suoi movimenti sono velocissimi perciò continua: «Certo, sarebbe bellissimo sistemare a questa velocità, però comunque, quando il mio bimbo dorme, spesso e volentieri, resetto un po' il tutto, sapendo che comunque avere un figlio piccolo maschio è come avere un cucciolo di labrador... se non lo porti fuori a correre, ti distrugge la casa».

Le pulizie di Aurora

Aurora Ramazzotti, quindi, continua dicendo: «Casa che, tra 10 minuti, sarà molto peggio di prima, però, non lo so, è bello sapere che anche quello che pensiamo sia parte integrante della nostra essenza, non è del tutto detto. Noi non siamo le etichette che ci vengono poste e nemmeno quelle ci poniamo da soli. E oggi, a quasi 30 anni, posso dire che sistemare è terapeutico... forse dovrebbe provarlo anche qualcuno qua sul web».

