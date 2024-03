Aurora Ramazzotti in cucina con il piccolo Cesare: il pranzo mamma e figlio inizia ai fornelli

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha pubblicato delle tenere storie Instagram in cui mostra ai fan la preparazione del pranzo insieme a Cesare. L'influencer ha sempre dichiarato che, da quando è diventata mamma, il suo bambino è diventato la sua priorità e che fanno tutto insieme. Il piccolo, poi, sta crescendo e qualche tempo fa, ha cominciato anche a muovere i suoi primi passi. Tra qualche giorno (precisamente sabato 30 marzo) compirà un anno e i fan di Aurora non vedono l'ora di leggere la dedica o il pensiero che, presumono, lei pubblicherà.

Aurora Ramazzotti, il pranzo con Cesare

Aurora Ramazzotti in pantaloncini corti e t-shirt bianca, capelli sciolti e senza make up. Accanto a lei, che è indaffarata davanti ai fornelli, c'è il piccolo Cesare che la guarda incuriosito, segue ogni suo movimento e muove le piccole manine.

Aurora Ramazzotti, mamma social

Aurora Ramazzotti non ha mai mostrato Cesare sui propri profili social: quando il piccolo compare nelle sue storie o nelle sue foto è sempre di schiena. L'influencer e il compagno Goffredo Cerza, infatti, desiderano mantenere quanta più privacy possibile sul loro bambino e, proprio per questo, non lo hanno mai troppo esposto sui rispettivi profili social.

