Aurora Ramazzotti: «Buongiorno anche a te Cesare» mentre "banano" distrugge la casa

Aurora Ramazzotti è una mamma davvero indaffarata con il suo piccolo Cesare che la tiene impegnata tutto il giorno fin dalle prime luci del mattino come è successo anche oggi, venerdì 22 marzo. L'influencer posta sempre storie, video o post in compagnia del suo bambino che, adesso che ha cominciato a muovere i primi passi, è inarrestabile ed è in quella fase in cui desidera esplorare la casa. Aurora, poi, come ha raccontato in diverse occasioni, ama stare con il figlio e imparare cose nuove anche attraverso i suoi occhi. La giovane mamma ha pubblicato una storia in cui mostra da cosa sia affascinato Cesare e come abbia cominciato in modo molto attivo la sua giornata.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram in cui riprende Cesare che, già di prima mattina, sta facendo delle marachelle.

Il nuovo format di Aurora

Proprio nelle scorse ore, Aurora Ramazzotti ha promosso un nuovo format sul proprio profilo Instagram. Il programma si intitola "Bitches I'm Back" e consiste in una serie di "prove" a cui l'influencer si deve sottoporre. Tali prove le verranno proposte direttamente dai suoi fan. Nella prima puntata, Aurora si è recata alla rage room (stanza della rabbia) con alcuni amici e insieme a loro ha distrutto vari elettrodomestici, mobili e bottiglie per sfogarsi.

