Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza fidanzatini all'evento glamour: «Mum and Dad»

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, nelle scorse ore, hanno partecipato a un evento mondano a Milano, in cui erano presenti altrettanti vip come, ad esempio, Giulia De Lellis. I due genitori si sono goduti una serata glamour ed elegante come due fidanzatini: il piccolo Cesare, infatti, è rimasto a casa. Sia l'influencer che il compagno hanno pubblicato sui propri profili Instagram varie foto e storie della serata e i due sono sembrati più felici e innamorati che mai. Lo hanno notato anche i fan che, sotto al post di Goffredo, hanno lasciato diversi commenti molto positivi: lui e Aurora sono davvero tanto apprezzati sui social.