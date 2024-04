Aurora Ramazzotti: «15 minuti e sono come nuova», ma un dettaglio della skincare mattutina non passa inosservato

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ama prendersi cura di se stessa e del suo corpo e proprio per questo per lei è fondamentale la sua skincare mattutina. L'influencer ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi milioni di fan come si prepara ad affrontare la giornata. In questo momento, la giovane mamma si trova a Bruxelles dove proprio oggi, giovedì 11 aprile, si collegherà con una diretta streaming con i ragazzi dell'Università Sapienza di Roma per parlare di salute mentale. Non si sa ancora quali siano le tematiche che verranno affrontate, comunque sia, è un argomento al quale Aurora è molto legata e che affronta spesso attraverso i suoi contenuti social.

La beauty routine di Aurora Ramazzotti

Crema idratante, poi, quella protettiva, fondotinta, mascara, blush, rossetto ed ecco Aurora Ramazzotti con un make up molto semplice ma efficace.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, molto probabilmente, si stava preparando alla diretta streaming che deve intrattenere con i ragazzi della Sapienza di Roma. Si parlerà di salute mentale e Aurora è sempre molto aperta e disponibile a dialogare con i suoi coetanei. Tornando al video, ai fan non è certo sfuggito un dettaglio che ha a che fare con mamma Michelle. Ecco di che cosa si tratta.

Il dettaglio su Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti ha idratato la sua pelle e, poi, si è truccata per uscire. Utilizza tutti prodotti per il make up che, però, non menziona. Tuttavia, qualcuno ha notato che non fanno parte della linea beauty di Michelle Hunziker e, infatti, in qualche commento si legge: «Ma non li usi i prodotti di tua mamma?», con varie faccine divertite.

