Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza e Cesare: «Il nostro ovetto di Pasqua»

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trascorso la Pasqua con la famiglia di lui e, ovviamente, con loro c'era anche il piccolo Cesare. L'influencer, nelle sue storie Instagram, ha mostrato ai fan la new entry in famiglia Cerza: un cucciolo di levriero grigio molto affettuoso e, soprattutto, pimpante e scattante. Poi, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato uno scatto insieme al fidanzato e al piccolo Cesare.

Il post Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato due nuove foto sul proprio profilo Instagram. È insieme a Goffredo Cerza e al piccolo Cesare e nel primo scatto è più seria, mentre nel secondo, ride guardando l'obiettivo. La didascalia che accompagna le recenti immagini recita così: «Il nostro ovetto di Pasqua», insieme all'emoticon con un pulcino giallo.

Come al solito, il post ha riscosso grande successo tra i fan di Aurora che amano i contenuti teneri e delicati da lei pubblicati.

Il nuovo cane di nonna Francesca

Nella storia pubblicata da Aurora Ramazzotti in cui gioca sul letto insieme al levriero, compare il nome della mamma di Goffredo Cerza, Francesca Romana Malato. La suocera dell'influencer le è molto affezionata e per il compleanno del piccolo Cesare (il 30 marzo scorso), ha scritto una dedica in cui ha fatto presente il bel lavoro che mamma e papà continuano a fare con lui.

Lunedì 1 Aprile 2024, 17:11

