Aurora Ramazzotti distrugge tutto nella "stanza della rabbia": «Andiamo a spaccare televisori e lavatrici»

Aurora Ramazzotti ha deciso che pubblicherà dei nuovi contenuti sul proprio profilo Instagram e non si tratterà dei soliti video o post ma di un format tutto nuovo intitolato "Bitches I'm Back", dove proporrà sempre attività divertenti da svolgere con i propri amici. Nel primo episodio, l'influencer e alcuni suoi collaboratori si sono recati in una rage room, ovvero, la "stanza della rabbia". Il video della giovane mamma è accompagnato dalla didascalia: «Primo episodio di BIT***S I’M BACK anche se non so back da dove? Ma sì dai, più che tornata mi sono risvegliata dal torpore di quest’anno un po’ diverso dal solito. E quale miglior modo di iniziare che andando a prendere a sprangate oggetti?

D’ora in poi ogni mese faremo qualcosa di diverso e sarete voi a proporre le idee!

Commenta qua sotto quale sarà la prossima cosa che faremo... DISCLAIMER: tutti gli oggetti presenti nella rage room sono da rottamare e non avviene nessuno spreco».

Aurora Ramazzotti, nel suo video spiega: «Ciao ragazzi, ho una notizia. Voglio iniziare un format che si chiama "Bitches I'm back" dove, praticamente ogni volta, faccio delle cose nuove e oggi volevo iniziare con la rage room, ovvero la "stanza della rabbia". Sto andando nella mia agenzia a convincere tutti a venire con me a farla». Quindi, Aurora propone l'attrazione a vari collaboratori che accettano sorridenti e di buon grado. Una volta all'interno dell'installazione, tutti indossano delle tute nere e imbottite per proteggere braccia e gambe, caschetti e occhiali protettivi. Inoltre, l'influencer e gli amici entrano nella stanza in cui possono distruggere tutto, muniti di mazze da baseball. Aurora, quindi, inizia a urlare all'interno della sala insonorizzata e con i colleghi comincia a lanciare vecchi televisori, a colpire bottiglie a mezz'aria o a frantumare schermi a cristalli liquidi.

Fan in delirio

Il format proposto da Aurora Ramazzotti ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan che si sono divertiti tantissimo a vederla sotto altre vesti rispetto a ciò che vedono solitamente.

