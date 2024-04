Aurora Ramazzotti, selfie in pigiama e quegli anni in Accademia: «Perché questa canzone non ha vinto Sanremo?»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è una mamma molto social e ama condividere con i suoi fan i suoi pensieri riguardo a vari argomenti come, ad esempio, l'arte, il cinema o anche la moda. Uno degli aspetti della sua vita che, giustamente, l'influencer tende a proteggere maggiormente, è il suo ruolo di mamma e come trascorre il tempo con il suo piccolo Cesare. Nelle sue ultime storie Instagram, Aurora è tornata indietro con la mente a quando non era ancora una mamma ma al periodo in cui frequentava l'Accademia di canto.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un selfie in ascensore in cui indossa un outfit sportivo: tuta grigia, sneakers, borsa a tracolla e un cappellino.

Le prove di canto di Aurora

Infine, Aurora Ramazzotti posta il video in cui si esercita cantando il brano di Tosca e riprende qualche verso: «Perché amarsi è respirare i tuoi respiri. Stracciarsi via la pelle e volersela scambiare. È l'attimo fatale in cui mi sono arresa. Perché tu vieni con questo amore tra le mani e come sempre nei tuoi occhi la mia casa».

