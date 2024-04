Aurora Ramazzotti, arriva la web serie "Sei In Grado" con LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio

di Dajana Mrruku

Nuovo progetto lavorativo per Aurora Ramazzotti che ha si lancia su una webserie, #SeiInGrado - L'isola del sole. Location d'eccezione per le registrazioni delle puntate che avranno inizio l'11 giugno a Grado.

Realizzata nella cornice delle attività di comunicazione dell’imposta di soggiorno, la webserie ha come ha come madrina Aurora Ramazzotti che sarà affiancata durante i ciak da tre content creator: LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio.

Sei in grado?

Grado ospiterà il primo mockumentary digitale italiano aperto a tutti. L’isola di Grado è la località del Friuli Venezia Giulia conosciuta come “L’isola del sole”, meta di tanti turisti italiani e stranieri che scelgono il mare e il sole per le loro vacanze per le sue spiagge dorate ed esposte a sud, dove il sole non manca mai.

Durante l’evento dell’11 giugno la crew capitanata da Aurora Ramazzotti e formata da LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio coinvolgerà i propri followers in un divertente flash mob in questa insolita location che sarà seguito da una festa per tutti i partecipanti con dj set.

Il progetto

Il mockumentary #SeiInGrado - L’isola del sole racconta il territorio attraverso uno storytelling innovativo. Il progetto è prodotto da Show Reel Agency e commissionato dalle realtà che presiedono il Tavolo dell’imposta di soggiorno, tra cui il Comune di Grado, PromoTurismoFVG, il Consorzio Grado Turismo, Grado in rete e Ascom. Tra gli obiettivi dei membri del tavolo c’è la crescita e la promozione del brand “Grado” come destinazione turistica di eccellenza dando voce agli operatori turistici della località e fungendo da promotore del marchio “Grado” con attività di comunicazione, organizzazione di eventi ed escursioni mantenendo l’arte dell’ospitalità ad altissimi standard.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 10:07

