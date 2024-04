Michelle Hunziker al parco con i cani: «Dog Gang». La reazione al rientro di Aurora Ramazzotti

di Dajana Mrruku

Michelle Hunziker è una mamma perfetta e non solo per le sue tre figlie, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi che la amano incondizionatamente, ma anche per i suoi cagnolini Lilly Junior, Leone e Odino che tratta con tutte le premure e le cure di una perfetta mammina. Nella prima mattinata del 18 aprile, la showgirl ha portato i suoi tre cuccioli fuori per la loro passeggiatina mattutina e al loro rientro è arrivata a sorpresa Aurora Ramazzotti.

La reazione di Lilly Junior, Leone e Odino è stata incredibile.

La reazione dei cagnolini

Nel momento in cui la porta di casa Hunziker viene aperta e Aurora Ramazzotti entra, i cagnolini Lilly Junior, Leone e Odino si scagliano su di lei per riempirla di baci e leccate, contenti di vederla. «Guarda come sono emozionati di vederti!», dice Michelle Hunziker nel video sulle storie pubblicato poco fa.

Odino in particolare, il cane che aveva preso quando Michelle era ancora sposata con Tomaso Trussardi, sembrava impazzito, mentre saltellava da un divano all'altro per la gioia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA